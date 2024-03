Chiara Ferragni esce dal consiglio di amministrazione di Tod’s. In tre anni record di assenze alle riunioni

L’influencer non è tra i nomi della nuova lista di maggioranza presentata per il rinnovo del board. Dal 2021 ad oggi ha partecipato a solo 3 riunioni su 17

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel consiglio di amministrazione di Tod’s Di.Vi Finanziaria, il veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% di Tod’s, noto marchio di calzature e pelletteria di lusso. A dare la notizia è l’agenzia di stampa Radiocor, che ha visionato la lista di maggioranza per il rinnovo del CdA presentata dalla società marchigiana di abbigliamento. Tra i nove candidati non figura il nome dell’influencer, che era entrata nel board nella primavera del 2021. Soltanto pochi giorni fa, lo stesso Della Valle aveva commentato così i recenti guai giudiziari dell’imprenditrice: «Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza.

Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone».

L’amministratore delegato di Tod’s aveva quindi invitato tutti a lasciare che le inchieste giudiziarie facessero il proprio corso, aggiungendo che «poi ognuno di noi prenderà le sue decisioni». Chiara Ferragni è entrata nel consiglio di amministrazione di Tod’s quasi tre anni fa, il 21 aprile 2021. All’epoca, l’annuncio del suo ingresso nel board provocò un brusco aumento delle quotazioni di Tod’s, che vide volare il proprio titolo in Borsa. Svanito l’entusiasmo iniziale, Ferragni non ha certo lasciato il segno nella sua esperienza come membro del CdA. Anzi, stando ai registri aziendali, ha partecipato ad appena tre riunioni su 17 totali. Un tasso di assenteismo dell’82,4%, come rivelato dal Sole 24 Ore. Nel 2021, per esempio, l’imprenditrice è risultata assente cinque volte su sei, nonostante il suo incarico fosse appena iniziato.

Foto di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | Chiara Ferragni durante l’intervista a “Che Tempo che fa” (Milano, 03 marzo 2024)

