Fedez e lo sketch in vista dell’intervista a Belve: «Sto andando a salutare il mio amico Diaco» – Il video

Fedez starebbe per registrare la sua intervista a Belve. Si intuisce da una delle stories postate dove il rapper, in crisi con la moglie Chiara Ferragni, sembra andare verso la porta del camerino della conduttrice Francesca Fagnani ma poi prova a entrare da un altro conduttore Rai: «Ragazzi sono qui finalmente vengo a trovare il mio amico Pierluigi Diaco», scherza l’artista. L’intervista al rapper, precisava ieri Adnkronos, andrà in onda nella seconda puntata, in programma il 9 aprile. Per il ritorno della trasmissione, martedì prossimo, saranno invece ospiti Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

Qualche giorno fa Fagnani stessa aveva smentito la presunta diffida fatta dalla quasi ex moglie Chiara Ferragni nei confronti del rapper, ponendo, secondo alcuni media, un veto sulla sua vita privata. «A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo», ha dichiarato la conduttrice.

