Firenze, 175 multe non pagate e 30 mila euro di debito con il comune: e i vigili gli confiscano il Suv

175 verbali regolarmente notificati dal comune di Firenze. E regolarmente ignorati dall’interessato. Infrazioni che andavano dal divieto di sosta al transito nelle corsie preferenziali, fino all’eccesso di velocità e alle soste sul marciapiede. Un 60enne è stato però alla fine rintracciato dalla polizia municipale del capoluogo toscano. I vigili gli hanno confiscato l’auto, ovvero un Suv del valore di oltre 50 mila euro. Che è stato pignorato per il debito non pagato. Lui era arrivato ad accumulare multe non pagate per 30 mila euro.

Anche se, precisa il Comune con l’edizione fiorentina di Repubblica, «negli anni risultavano alcuni pagamenti però parziali per poche decine di euro e via via che le auto in possesso dell’uomo cambiavano il debito cresceva all’aumentare delle infrazioni non pagate. Fino a che il processo di riscossione ha fatto tutto l’iter previsto e, al termine di tutti i tentativi di incassare il dovuto, lo scorso novembre l’Ufficio tributi ha pignorato l’auto mediante iscrizione del provvedimento sul certificato di proprietà del veicolo dopo averlo notificato, senza nessun riscontro, al diretto interessato». Fino a tre giorni fa. Quando è stato fermato in viale Redi e lì gli è stata contestata la sanzione per aver circolato con veicolo sottoposto a confisca (1.984 euro). Il Suv ora è alla depositeria comunale.

