Hackerato l’account X dell’Istat, spariti nome e immagini dal profilo. L’Istituto: «Lo abbiamo recuperato»

L’account Twitter/X dell’Istituto Nazionale di Statistica (@istat_it) non pubblica alcun aggiornamento dal 25 marzo 2024. La foto profilo, così come la copertina e persino il nickname sono del tutto scomparsi, circostanze che portano a far pensare al furto dell’account. Non risultano attività anomale, come avvenne nel 2017 quando alcuni precari dell’Istituto pubblicarono in autonomia dei tweet di protesta. All’epoca, però, il problema venne risolto in appena un’ora. Contattato telefonicamente lo sportello giornalisti, apprendiamo che sarebbe stato recuperato l’account e che a breve dovrebbero pubblicare i primi dati dal giorno in cui è stato hackerato. Nonostante ciò, l’account dell’Istat rimane ancora nella sua versione “anonima”, priva delle grafiche che rendevano riconoscibile.

Leggi anche: