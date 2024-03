Le «anomalie» sui conti correnti di Bnl Bnp Paribas: «Mi avete addebitato 10 volte le spese sulla carta di credito»

Ad avvertire è stata la stessa banca sulla sua pagina Facebook: «Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente. Non è necessario chiamare il Servizio Clienti, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio». Per capire esattamente cosa stia succedendo invece bisogna affidarsi ai social network: «Stamattina mi avete addebitato per DIECI VOLTE le spese della carta di credito rubandomi più di 10.000 euro per tutto il lungo weekend pasquala e il vostro numero di assistenza clienti risulta offline», scrive un correntista su X. E ancora: «Il servizio telefonico per bloccare la carta di credito non funziona». Molti utenti sui social network segnalano anche conti azzerati e che il servizio clienti non risponde. La banca fa sapere che sta risolvendo l’anomalia.

