Lizzo lascia la musica? Lo sfogo della cantante simbolo della body positivity:  «Troppi insulti sul mio peso, io smetto»

Lizzo non ce la fa più. Con un post sui social, la cantante e rapper americana nota per le sue battaglie di body positivity si sfoga lasciando intendere che il mondo della musica la sta deludendo. «Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti sia nella mia vita che su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l’ho trovato io», scrive su Instagram. «Ma – confessa – comincio a sentire che il mondo non mi vuole. Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni… sono sempre il bersaglio di prese in giro a causa del mio aspetto». Una situazione che per la cantante si è fatta insostenibile.

«Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto. Non ho firmato per questa merda», ha continuato l’artista per poi chiudere il post con un «I quit», ovvero «io smetto». In tantissimi si stanno chiedendo se si tratta di un post da intendere come un addio al mondo della musica, una pausa o un semplice sfogo che non avrà ricadute ingenti. Quel che è certo è che sotto al post si stanno moltiplicando i commenti di sostegno e solidarietà alla cantante, sia dai fan che da altri artisti. Da Paris Hilton che le scrive: «Ti amiamo Queen», a chi le dice di riposarsi per ritrovare l’energia giusta per ripartire. Non è la prima volta che Lizzo manifesta il suo disagio. Già a maggio dello scorso anno aveva bloccato il suo account X (Twitter) e aveva minacciato di lasciare la musica dopo la valanga di commenti offensivi sul suo aspetto fisico.

