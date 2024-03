Meteo Pasqua e Pasquetta: piogge al Nord e caldo estivo al Sud. Le previsioni per il weekend di festa

Dalle piogge della Lombardia al sole in Sicilia: ecco che tempo fa domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile in Italia

Il meteo a Pasqua e Pasquetta ogni anno è un punto interrogativo per chi desidera fare gite fuori porta o festeggiare all’aperto. Quest’anno ci aspettano condizioni meteorologiche variegate. Oggi, domenica 31 marzo, una perturbazione atlantica raggiungerà il Nord del Paese, estendendosi fino alla regione Toscana. Porterà con sé rovesci e temporali che si muoveranno rapidamente da ovest verso est. Tuttavia, in diverse regioni sarà soleggiato o poco nuvoloso. In nottata si attende un intenso maltempo su Alpi, Prealpi e alte pianure, così come in Liguria di levante e in alta Toscana. Si fanno, però, sentire le differenze tra il Sud, dove il clima è quasi estivo – soprattutto in Sicilia – e il Nord, dove è tendenzialmente nuvoloso o piovoso.

Le previsioni per Pasquetta

Quanto a Pasquetta, invece, il bollettino meteorologico de ilMeteo.it prevede che una perturbazione attraverserà la parte settentrionale del Paese, portando piogge più diffuse soprattutto durante la mattina, con particolare intensità nel Nord-Est. Nel corso della giornata, le precipitazioni diventeranno via via meno frequenti, ma saranno comunque possibili. Anche al centro si prevede un peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci attesi su Toscana, Umbria, Lazio e sugli Appennini, mentre sulla fascia adriatica saranno occasionali. Al Sud, invece, si avranno cieli sereni o poco nuvolosi. In ogni caso, le temperature non subiranno variazioni sostanziali rispetto ai giorni precedenti.

Pasqua piovosa a Milano, migliora Pasquetta

Nella notte, Milano è stata colpita da un intenso temporale. Le prime piogge hanno iniziato a cadere poco dopo le 20.30, aumentando sempre di più tra le 21.30 e le 22. I vigili del fuoco sono intervenuti almeno una ventina di volte a causa del forte vento, che ha spezzato rami di alberi in diverse zone della città, provocando danni anche alle auto. Le piogge non daranno tregua a Milano per tutta la giornata di Pasqua. Si prevede, però, che il giorno di Pasquetta il tempo migliori: la circolazione responsabile di acquazzoni e temporali, dovrebbe allontanarsi, consentendo l’ingresso di aria più secca che porterà ad un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche dal tardo pomeriggio. Secondo le previsioni attuali, potrebbero verificarsi piogge all’alba, tra le 4 e le 5 del mattino dell’1 aprile. Successivamente, è previsto che il cielo si schiarisca timidamente, ma alcune piogge potrebbero ancora manifestarsi nella tarda mattinata tra le 11 e le 13.

Sulle Dolomiti venete nevicate abbondanti

Anche le montagne del Veneto sono state colpite nella notte da pesanti piogge, che hanno portato nuove nevicate sulle località delle Dolomiti situate ad alta quota, al di sopra dei 1800-1900 metri. Il maggior accumulo di neve fresca è stato registrato a Re Vales, sopra Cortina d’Ampezzo (Belluno), con una misura di 33 centimetri, mentre a Monte Piana di Misurina ne sono caduti 10. Anche in altre aree del Bellunese, come a Cima Pradazzo, sul Monte Cherz e sulle cime sopra Arabba, sono stati superati i 10 centimetri di accumulo.

Leggi anche: