Roma, grave incidente per Fabrizio Iacorossi: il personal trainer di Giorgia Meloni travolto da un’auto mentre era in bici

Fabrizio Iacorossi, noto personal trainer romano di 44 anni, conosciuto per aver affiancato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e preparatore atletico del Totti Sporting Club, è in gravissime condizioni a causa di un incidente. Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 marzo, il 44enne è stato vittima di un grave scontro in bicicletta – lungo via Arno, tra Ostia e Torvaianica – con un’auto che lo ha investito. Secondo quanto riferisce la Repubblica, è stato trasportato in eliambulanza in condizioni critiche al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al viso della durata di cinque ore. Le sue condizioni sono gravi, con un polmone perforato e diverse ferite, e le prossime 72 ore saranno decisive per delineare le sue condizioni. Stando a quanto si apprende, il conducente dell’auto si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulla dinamica dell’incidente né sull’identità del conducente. L’incidente ha causato rallentamenti nella viabilità della zona, e le autorità stanno ancora investigando per ricostruire esattamente quanto accaduto. La notizia dell’incidente di Iacorossi ha scosso anche Daniele De Rossi, che ha condiviso la palestra con lui a Roma.

