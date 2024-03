Sarzana, 16enne colpisce con una spranga di ferro un clochard: «Temevo volesse accoltellarmi»

Un ragazzo di 16 anni ha colpito la scorsa notte con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana. Ora è indagato per tentato omicidio. Soccorso e portato d’urgenza in ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le motivazioni e la dinamica di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Sarzana, che sono intervenuti dopo una chiamata di soccorso e hanno fermato il presunto responsabile. Una volta in caserma, presenti i genitori e gli avvocati, il 16enne ha reso dichiarazioni spontanee. Secondo la sua versione dei fatti, sarebbe scoppiato un alterco con il clochard: il ragazzo si sarebbe spaventato, temendo che l’uomo volesse estrarre un coltello dalla tasca, e lo avrebbe colpito in pieno volto con una spranga di ferro raccolta poco prima. Il ragazzo resta attualmente a piede libero, in attesa di maggiori riscontri. I carabinieri stanno infatti cercando di ricostruire quanto accaduto grazie alle testimonianze di chi era nelle vicinanze al momento dei fatti e soprattutto alle numerose telecamere di sorveglianza installate nella zona.

