Belve, Carla Bruni contro la sorella attrice: «Nei suoi film mi fa passare per ubriacona»

«Fa solo film ispirati alla mia famiglia, ho detto: “Basta”». Carla Bruni, intervistata da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve in onda su Rai2 martedì 2 aprile, ammette l’amarezza e il fastidio per come Valeria Bruni Tedeschi, la sorella attrice e regista, l’ha rappresentata al cinema nel 2018 con I villeggianti. Nel suo sfogo, la ex top model e cantautrice, ammette che a non piacerle è stato soprattutto il modo in cui è stato trattato il suo rapporto con l’alcol. «Anche perché poi prende la meravigliosa Valeria Golino, che dovrebbe fare il ruolo della sorella minore, che sarei io», prosegue Carla Bruni, che dal 2008 è sposata con l’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy, con il quale ha avuto una figlia, «non è sempre facile vedersi… non rappresentati, utilizzati. Non è la stessa cosa. Questa donna messa in scena da Golino è una ubriacona. Mi ha perturbato perché effettivamente potrei esserlo. Questa è una mia grande fragilità, perché spianarla così». L’ex modella, che negli anni Novanta sfilò per i marchi di lusso più importanti al mondo come Versace, Dior, Yves Saint-Laurent, Chanel, ammette di avere un problema con l’alcol. Se non una dipendenza, una incapacità a porsi dei limiti. «Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite», spiega, «l’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con me». Nella sua intervista, Carla Bruni ha parlato anche del suo ruolo da Première Dame di Francia: «Era un ruolo interessante, un’occasione unica. Certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito», confessando poi il sollievo quando il marito non è stato rieletto, «sì, pregavo proprio. Adesso stiamo molto meglio». Un passaggio poi dedicato anche sul tradimento nel matrimonio, con un riferimento alla sua biografia. La cantante, naturalizzata francese, è nata infatti fuori dal matrimonio, dal rapporto tra la pianista e attrice Marisa Borini e l’industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi. «L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore. Lo sopporterei, se fosse un adulterio così, fisico, se si innamorasse, no, lo sgozzerei».

Leggi anche: