Crollo del rudere a Nuoro: 14 indagati. L’inchiesta per duplice omicidio colposo sulla morte dei due ragazzini schiacciati dal solaio

Sono quattordici le persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Patrick Zola e Ethan Romano, i due ragazzini di 15 e 14 anni, vittime del crollo del casolare diroccato nella periferia di Nuoro. Sarebbero gli eredi, comproprietari del terreno dove si trova la casa diroccata da decenni. E dove hanno trovato la morte i due ragazzini. Gli avvisi di garanzia dovrebbero arrivare nelle prossime ore anticipa Ansa, che riporta il reato ipotizzato dal pm di Nuoro Riccardo Belfiori: duplice omicidio colposo. Questo perché il casolare, in quelle condizioni da anni non aveva una recinzione e chiunque poteva accedervi.

