Torino, il ginecologo Viale accusato di molestie da un’altra paziente: «Se cambi fidanzato ricordati di me»

La denuncia di una 24enne. Ora sono in cinque

Silvio Viale, consigliere comunale a Torino di +Europa e ginecologo, ha ricevuto un’altra denuncia di molestie dopo quelle emerse nelle scorse settimane. Dopo le quattro ragazze tra i 20 e i 25 anni è la volta di una giovane di 24 anni. Che, racconta oggi La Stampa, ha denunciato con l’avvocata Benedetta Perego quanto accaduto nel marzo 2023. Era andata nel suo studio medico per un controllo di routine. Ma il dottore noto per le sue battaglie per l’aborto e la RU-486 si è rivolto a lei con frasi inopportune. «Se cambi fidanzato, ricordati di me», le avrebbe anche detto, creando nella giovane un senso di forte disagio. La 24enne è arrivata a denunciare dopo aver sentito le storie delle altre quattro ragazze. L’inchiesta la coordinano il procuratore aggiunto Cesare Parodi e i pubblici ministeri Delia Boschetto e Lea Lamonaca. Silvio Viale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo, ha sempre respinto le accuse. Il suo studio a febbraio era stato perquisito ed erano stati sequestrati documenti cartelle cliniche, computer, cellulari.

Leggi anche: