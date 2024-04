Bimba scomparsa in Serbia, l’annuncio del presidente: «Danka è stata uccisa». Due arrestati

«Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa». Con queste parole il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato, durante una sessione straordinaria del governo, che la piccola di due anni scomparsa la settimana scorsa è morta. E ha fatto sapere che sono state arrestate due persone sospettate di essere le responsabili. «La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto si apprende, entrambi avrebbero confessato il loro crimine», ha aggiunto. Nel frattempo, la polizia sta effettuando le indagini sul luogo dove si troverebbe il corpo della bambina e ha portato anche i due accusati sul posto. La bimba era scomparsa mentre stava facendo una passeggiata con la madre e in poco tempo il caso ha assunto rilievo internazionale con l’Interpol che aveva emesso un avviso di ricerca e la Serbia che aveva attivato per la prima volta il sistema Amber Alert che si utilizza in caso di rapimento di minore. La piccola Danka era finita anche su Chi l’ha visto?, il programma che si occupa di persone scomparse. Un uomo aveva denunciato un avvistamento di Danka a Vienna mostrando un video in cui si vedeva una bimba con il ciucco e i capelli legati, attivando così anche le autorità austriache. Oggi il tragico annuncio.

