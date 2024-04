Sfiducia Santanchè, al via la discussione in Aula. Italia Viva la salva ma ironizza: «Sarebbe stato divertente vedere “The Queen of Resignation” in Aula»

Assente Matteo Salvini ieri, mentre la maggioranza di centrodestra gli garantiva il “no” alla sfiducia, assente Daniela Santanchè oggi, quando tocca alla ministra del Turismo salvarsi dalla mozione presentata dal Movimento 5 stelle. Il 4 aprile, la Camera dei Deputati è chiamata a decidere se, come si legge nel testo, le inchieste giornalistiche e giudiziarie «minano fortemente la credibilità della ministra e pongono un grave pregiudizio sulle sue capacità di svolgere le delicate funzioni alle quali è chiamata, nonché sull’opportunità della sua permanenza a ricoprire una carica governativa di primo piano».

La discussione

Puntuale, alle 9.30, inizia la discussione. Il primo iscritto in dichiarazione di voto è Roberto Giachetti. Che si rivolge ironicamente a Santanchè: «Signora ministra che non c’è». E poi ironizza: «Sarebbe stato divertente vedere The Queen of Resignation, la regina delle richieste di dimissioni, sul banco degli imputati, visto che in passato la deputata Santanchè ha presentato diverse richieste di dimissioni in quest’Aula». Se ne contano una ventina di richieste di dimissioni, ricorda il deputato di Italia Viva, avanzate nei confronti, tra gli altri, di «Speranza, Di Maio, Azzolina e Boschi che non era neanche indagata ed è venuta in aula e ha preso la parola, perché c’è anche un certo stile da tenere in determinate condizioni. Sarebbe divertente vedere chi ha chiesto le dimissioni di un’infinità di ministri chiedere ala Camera di votare contro le sue».

Il “no” di Italia Viva alla sfiducia

ANSA/FABIO FRUSTACI | Roberto Giachetti

Giachetti fa un ragionamento sul garantismo: «La mozione del M5s si basa su inchieste giornalistiche che non hanno nulla a che vedere con il merito dell’attività della ministra Santanchè». E, annunciando il voto contrario dei renziani alla mozione di sfiducia, rivendica: «Noi di Italia Viva siamo gli unici che in ogni occasione applichiamo davvero la Costituzione e il principio del garantismo e lo facciamo con gli altri, perché per essere credibili bisogna esserlo innanzitutto con gli avversari». Dopo Giachetti, per le opposizioni, prende parola Marco Grimaldi. Il deputato di Alleanza verdi sinistra esordisce rivolgendosi ai banchi del centrodestra: «Fa piacere che facciate quadrato e vi sentiate più uniti, ma il problema è di chi vi fidate e per cosa vi unite. Non c’è nessuna santa inquisizione, si tratta di tutelare la dignità delle istituzioni» ed è la ragione per cui servirebbe «un passo indietro» di Santanchè.

Le accuse di Alleanza verdi sinistra

ANSA/ANGELO CARCONI | Marco Grimaldi

Grimaldi ritiene «inquietante serrare i ranghi» contro il principio della «dignità delle istituzioni». E ricorda che la questione della ministra del governo Meloni tocca «il denaro, il fisco, l’Inps e l’Agenzie delle entrate, risorse pubbliche di tutti noi». Una vicenda, rincara, «emblematica di una piaga del Paese: la diffusa convinzione che le tasse siano ostacolo a lasciar fare chi vuole fare». Il deputato definisce quanto avvenuto «una frode di classe» e sostiene che siamo in presenza di «due cose gravissime». La prima, secondo Grimaldi, è che «la ministra ha mentito nell’Aula del senato e di fronte al Paese». La seconda: «Non ha pronunciato parole di scuse verso i suoi dipendenti». Il deputato riassume le motivazioni per cui Alleanza verdi sinistra vota “sì” alla fiducia spiegando che non si tratta delle indagini in corso sulla ministra, ma «del disprezzo verso chi lavora nelle sue azienda». E conclude: «Noi oggi sfiduciamo Santanchè, “ministra che non c’è”, non ci rappresenta!».

Azione: «La ministra ha mentito due volte al Senato. Basta questo per le dimissioni»

CAMERA DEI DEPUTATI | Fabrizio Benzoni

Fabrizio Benzoni interviene per Azione. A differenza dei suoi ex compagni di gruppo parlamentare – i deputati di Italia Viva – rivendica i motivi del voto favorevole alla sfiducia: «Al momento Santanchè, che non è in Aula, non è colpevole. Ma la questione che la riguarda è di opportunità politica. Come può la ministra del Turismo vestirsi il lunedì da ministra e andare al ministero e il martedì vestirsi da imprenditrice e andare a gestire le sue aziende per le quali viene accusata di truffare lo Stato? Come può andare in giro per il mondo una così? E poi la cosa più grave è che la ministra ha mentito per ben due volte al Senato. E basterebbe questo per chiederne le dimissioni». Le due menzogne richiamate da Benzoni riguardano le dichiarazioni fatte da Santanchè in cui sosteneva di avere solo delle partecipazioni irrisorie nelle società al centro delle indagini e «ancora più grave», quando aveva garantito di aver risarcito i suoi dipendenti. Che in realtà, afferma il deputato, sarebbero stati risarciti con le risorse dello Stato attinte «dal Fondo di garanzia per il Tfr». Benzoni conclude ricordando le molteplici richieste di dimissioni arrivate proprio da Santanchè, in passato, «per questioni meno gravi», e le chiede di mostrare «coerenza».

