Sul web le foto di Rose Villain nuda generate con l’AI, la cantante denuncia: «Sono false, mi sento violata»

«È una violenza a tutti gli effetti». È la denuncia di Rose Villain su Instagram contro le sue false foto nuda che starebbero girando in rete. La cantautrice 34enne milanese, tra le protagoniste della scena rap italiana nonché dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha postato una story per avvisare chi la segue e condividere le proprie sensazioni: «La cosa mi mette un grande disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale e punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo». Poi rivolge lo sguardo verso questi fatti particolarmente delicati e spinosi: «Il problema è che queste cose succedono anche a persone più fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come invece possono e devono fare».

In una storia successiva Rose Villain mette insieme una serie di titoli di giornali internazionali che parlano delle disastrose conseguenze di questo genere di azioni, come revenge porn e deep fake technology, su chi le subisce. La cantante, fuori da poco con il nuovo album Radio Sakura, ha ricevuto immediato sostegno dai suoi fans e della relative pagine del fanclub, che stanno portando avanti una campagna per la denuncia delle foto fake che la ritraggono Rosa Luini.

Leggi anche: