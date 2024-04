Fiorello sullo strappo Pd-M5s a Bari: «Qui arriva il campo santo. 50 euro per un voto del Pd? Schlein dice che sono troppi»

La rassegna stampa di Fiorello nell’ultima puntata della settimana di VivaRai2! non poteva che partire dal terremoto politico-giudiziario che sta colpendo ancora una volta Bari. Sulle prima pagine dei quotidiani campeggia la notizia dell’arresto del sindaco di Triggiano, alle porte del capoluogo pugliese, assieme alle dimissioni dell’assessora regionale Anita Maurodinoia, dopo che anche suo marito è finito agli arresti domiciliari. Eventi che hanno portato a un nuovo strappo tra Pd e M5s alla vigilia delle primarie per la scelta del candidato sindaco. «Scambio tra soldi e voti e Bari, salta il campo largo» è il titolo letto da Fiorello che commenta: «Qui ragazzi il campo santo sta arrivando davvero. Consensi comprati per 50 euro? Ma non solo acquistando 100 voti c’era lo sconto del 20% in omaggio una comoda cabina elettorale da viaggio! Schlein dice che secondo lei 50 euro sono davvero troppi per un voto al Pd. Decaro, che adesso è diventato “Decarissimo”, dice di aver fatto per prima denunce. Prima di parlare però ha imbavagliato Emiliano».

Leggi anche: