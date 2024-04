Terremoto a New York, una scossa di magnitudo 4.7 fa tremare Manhattan

Intorno alle 10.20 di venerdì 5 aprile, quando in Italia erano le 16.20, una scossa di magnitudo 4.7 con epicentro a Lebanon, in New Jersey, è stata avvertita anche nella città di New York e negli stati limitrofi, dal Connecticut alla Pennsylvania, dal Maryland fino al Massachusetts. Per precauzione le autorità hanno chiuso gli aeroporti, il John Fitzgerald Kennedy di New York e il Newark in New Jersey, e sono in corso le valutazioni dei possibili danni. Il terremoto è stato avvertito a Manhattan e a New York, afferma la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, «stiamo valutando l’impatto e i possibili danni che potrebbe aver causato». Il consolato generale russo nella metropoli statunitense ha temporaneamente evacuato i visitatori a causa del terremoto avvertito in città, come confermato dal console Alexander Zakharov. Il portavoce della Casa Bianca ha affermato che il presidente Joe Biden è stato informato del sisma e ha chiesto di rimanere in contatto con le autorità locali. La scossa è stata avvertita anche dagli abitanti di Boston, Baltimora, Philadelphia, in un’area molto ampia dove vivono 42 milioni di euro.

Leggi anche: