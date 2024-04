Fedez a Miami fa realizzare un muro di Lego per i figli: «Nella nuova casa del papà potranno vivere concretamente» – Il video

Prosegue la vacanza che Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni, si è concesso a Miami. Tra un bagno in una vasca di ghiaccio alle prime ore dell’alba e le passeggiate in spiaggia con i figli, l’artista ha trovato il tempo per commissionare un’opera d’arte da regalare a Leone e Vittoria. L’artista Dante Dentoni, che vive e lavora in Florida, ha realizzato un muro in cui sono incastonati migliaia di pezzi di Lego. L’installazione è apribile e, all’interno, sono rappresentate con gli iconici mattoncini colorati le ambientazioni e i personaggi di Frozen, per Vittoria, e degli Avengers, per Leone.

Tra i commenti al post Instagram in cui Fedez riprende i bambini che scoprono il regalo del papà, qualcuno rileva una frecciatina a Ferragni. C’è chi attacca l’imprenditrice digitale e scrive: «Finalmente i bambini fanno una vita normale. Non sono dei manichini dove pubblicizzare monnalisa o Ferragni brand. Fedez stuzzica la loro curiosità e creatività, sono piccole persone in crescita, non soggetti per foto e modelli su cui lucrare. I bambini vanno resi felici non vanno usati». Dal canto suo, anche Fedez accompagna il contenuto sui social con una didascalia che può essere interpretata come una critica alla precedente vita famigliare, accanto a Ferragni: «Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che “la nuova casa del papà” sia più “la nostra nuova casa”, in cui le loro passioni e la loro creatività possano respirare e vivere concretamente. E conclude: «Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa».

