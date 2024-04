Sfondano le vetrine di un negozio con una 500 e rubano 50mila euro di occhiali: beccati in aeroporto a Pisa – Il video

Con una Fiat 500 usata come ariete hanno sfondato le vetrine del negozio. E mezzo minuti sono riusciti a portare via occhiali per un valore di circa 50mila euro. Il furto con spaccata è avvenuto a Firenze, dove i carabinieri sono riusciti a fermare poco prima che scappassero in aeroporto tre uomini, fra i 33 e i 43 anni, tutti cittadini romeni. La banda era arrivata in Toscana lo scorso 15 marzo, spostandosi tra le province di Firenze e Pisa. Con l’aiuto di due persone ancora da identificare, hanno rubato l’auto a Scandicci la notte prima del furto. La mattina dopo, usando sia l’auto che un grosso tronco, hanno sfondato le vetrine e la porta di ingresso del negozio. Dopo il furto, la banda era già pronta a scappare con un volo diretto a Bucarest. I carabinieri del Nucleo operativo di Firenze sono riusciti a rintracciarli quando ancora erano in attesa al gate per le partenze internazionali dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. I tre stavano per partire con i bagagli pieni della merce appena rubata, inserita all’interno dei trolley. I tre sono stati arrestati e portati nel carcere di Pisa «Don Bosco».

