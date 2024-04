Parla Sestini, l’autore della foto che ritrae Goggia con due piedi sinistri: «Vi spiego da dove nasce l’errore»

Tra gli argomenti più discussi del fine settimana, in quell’agone di ironia e polemiche che sono i social network, compare l’ultima copertina di 7. Il settimanale del Corriere della Sera ha deciso di dedicare il titolo di apertura e relativa foto alla sciatrice Sofia Goggia, ancora in periodo di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato alla tibia. Lo scatto porta la firma di Massimo Sestini, il pluripremiato fotoreporter toscano. Gli utenti digitali non hanno risparmiato le critiche per un errore, a dire il vero, grossolano: evidentemente in fase di postproduzione, all’atleta è stato sostituito il piede destro con un secondo piede sinistro. Dopo fiumi di sarcasmo e il complottismo di chi ha creduto che l’intero scatto fosse stato generato con l’intelligenza artificiale, è arrivato l’autore della foto a chiarire quanto successo. «Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia. Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria». Sestini, nel suo post su Instagram, ha anche esonerato la redazione del settimanale da ogni responsabilità: «Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi».

