Sofia Goggia in copertina su “7”, l’errore dei due piedi sinistri che scatena l’ironia del web – Il video

La nuova copertina di 7, il settimanale del Corriere della Sera, è dedicata a Sofia Goggia, la sciatrice infortunata dopo una brutta caduta a Ponte di Legno lo scorso febbraio. Sopra al titolo «Cadere e sognare il riscatto. Ho paura, ma rischierò ancora», la campionessa di sci appare in un vaporoso letto bianco, mentre abbraccia il suo cagnolone Belle, vestita solo di un lenzuolo. Ma c’è un dettaglio che ha presto acceso l’ironia sui social media: dal tessuto candido spuntano infatti due piedi sinistri. Un’anomalia che avrebbe probabilmente impedito alla sciatrice di conquistare per ben quattro volte la Coppa del Mondo: la spiegazione dunque non può che risiedere in un grafico distratto. La stessa Goggia ha evidenziato l’errore prendendola con ironia: «Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della ‘nonna’ (non mia) Carla in gastronomia», ha scritto in una storia pubblicata su Instagram, dove scherza con la signora al supermercato. A ironizzare sull’immagine è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso la copertina scrivendo: «Complimenti a Sofia Goggia! Sciare con due piedi sinistri non deve essere facile (il grafico di Kate Middleton colpisce ancora)». L’imprenditore e docente universitario Matteo G. P. Flora, conduttore della rubrica di Tgcom Intelligenze Artificiali, ha invece espresso il suo sarcasmo su X: «Sbaglio o Sofia Goggia qui ha DUE PIEDI SINISTRI? C’è in programma qualche altro convegno per parlare di #AIGenerative e dei brutti cattivi che fanno #disinformazione?». Molti altri tra i commenti non hanno potuto fare a meno di notare che si tratta di un lavoro fatto, letteralmente, con i piedi.

