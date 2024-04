Il giallo della giovane donna trovata morta in una cappella in Valle d’Aosta, sul corpo ferite da taglio

Aveva ferite da taglio sul corpo la giovane donna trovata morta in una frazione di La Valle, in Valle D’Aosta. Il cadavere si trovava all’interno di una cappella diroccata in un bosco sopra La Salle. A ritrovarla sono stati alcuni escursionisti che hanno chiamato i carabinieri ieri 5 aprile alle 14.30 circa. Ancora sconosciuta l’identità della donna, che da un primo riscontro degli inquirenti della procura di Aosta appare di età molto giovane. Accanto a lei è stato trovato del cibo. La procura non esclude che possa essersi trattato di omicidio. Per chiarire le cause della morte è stata disposta un’autopsia, che sarà effettuata martedì.

Il furgone

Nella piazzetta del ponte Equilivaz che si trova a poche centinaia di metri era stato visto da alcuni testimoni un furgone bordeaux parcheggiato. Al momento però non risultano denunce di scomparsa e sul mezzo sono in corso le verifiche per risalire al proprietario.

