Donald Trump ha un «piano segreto» per la fine della guerra in Ucraina: «Putin e Zelensky vogliono una via d’uscita e salvare la faccia»

Donald Trump avrebbe un piano per convincere tanto Vladimir Putin quanto Volodymy Zelensky a mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Secondo il Washington post, fonti vicine all’ex presidente Usa sostengono che l’idea alla base del suo piano è di convincere il presidente ucraino a cedere dei territori, così da ricompensare il capo del Cremlino, al quale in qualche modo dovrà perdonare l’invasione dell’Ucraina con la forza.

La resa di Zelensky

Trump vorrebbe convincere Zelensky a cedere la Crimea e la parte del Donbass più vicina al confine con la Russia. Condizioni che lo stesso Trump avrebbe confidato ai suoi collaboratori più stretti, chiedendo loro di non rivelare i dettagli. In pubblico avrebbero potuto dire comunque del fatto che esistesse una sua soluzione per risolvere il conflitto russo-ucraino. La convinzione di Trump è che sia la Russia che l’Ucraina «vogliono salvare la faccia, vogliono una via d’uscita».

I dubbi

Trump sarebbe anche sicuro che la sua proposta troverebbe largo sostegno nella popolazione ucraina e in quella russa. A cominciare ovviamente da Putin, che vedrebbe accontentate le sue pretese territoriali sull’Ucraina, con il riconoscimento della sua sovranità su Crimea e Donbass. Nessun dettaglio invece su come Trump abbia intenzione di convincere alla resa Zelensky, che sin dall’inizio del conflitto si è detto contrario a cedere qualunque parte del territorio ucraino. Men che meno la Crimea. Lo staff di Trump non ha voluto commentare l’indiscrezione del Washington post: «Qualsiasi speculazione su un piano del presidente Trump proviene da fonti anonime e disinformate – ha detto la portavoce della campagna elettorale di Trump, Karoline Leavitt – che non hanno idea di cosa sta succedendo o cosa accadrà».

