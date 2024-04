Simona Ventura e il volto bloccato, la spiegazione in diretta a “Citofonare Rai 2”: «È per il freddo. Mi sto curando» – Il video

Nella puntata di oggi, domenica 7 aprile, di Citofonare Rai 2, la conduttrice Simona Ventura è apparsa in un modo insolito. E ha chiesto al cameraman di «riprenderla a piano americano». «Ho mezza faccia bloccata», ha confessato al pubblico, spiegando che la paralisi è iniziata un giorno fa. Ma ha voluto anche rassicurare gli spettatori: sarebbe solo una condizione transitoria. «Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando», ha sdrammatizzato. La conduttrice ha raccolto il supporto della collega Paola Perego, che con lei è la padrona di casa del programma: «Sei bella lo stesso», l’aveva prontamente tranquillizzata. Sui suoi profili social Ventura ha poi condiviso la clip in questione aggiungendo: «Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare». Proprio sui social i fan si erano preoccupati per lei, prima della confessione. Un video che la ritraeva saltellando nei corridoi, lungo i camerini, la mostrava già con il volto lievemente diverso. Più di qualcuno aveva avanzato l’ipotesi di una paresi facciale. A fare chiarezza è poi stata la diretta interessata nel corso del programma.

