Dall’Australia l’appello di una coppia di triestini: «Cerchiamo un donatore di midollo per i nostri bambini di due anni»

C’è un appello che ha scavalcato l’Australia arrivando fino in Europa. A lanciarlo una coppia di triestini, che vive stabilmente ad Adelaide dal 2015. Cercano un donatore di midollo osseo per i loro due gemellini di quasi 2 anni. Matteo e Irene, riporta Il Piccolo, cercano ovunque: anche a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. Qualcuno che possa salvare i loro piccoli tutt’oggi ricoverati in ospedale perché affetti da linfoistiocitosi emofagocitica, una grave malattia del sistema immunitario. Nel frattempo per sostenere la famiglia è stata anche attivata una raccolta fondi, che ha toccato i 35 mila euro. Questo perché, riporta il quotidiano, entrambi i genitori dovranno mollare il lavoro per seguire i loro figli nel percorso di recupero. «Non pensi mai che la vita possa cambiare completamente da un giorno all’altro – scrive sui social il padre, Matteo – purtroppo è la nostra storia, la lotta della nostra famiglia, come potrebbe essere la lotta di tante altre». Informazioni diffuse «con lo scopo – si legge ancora – di aumentare la consapevolezza di quanto importante sia donare il midollo osseo per salvare vite, anche le nostre». La campagna di sensibilizzazione si può trovare sul sito www.gofundme.com, con il titolo “Twin boys need urgent bone marrow transplant”, “Due gemelli necessitano di un trapianto urgente di midollo osseo”.

(foto di Markus Spiske su Unsplash)

