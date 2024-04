È iniziata l’eclissi solare. E se non ti trovi in Messico, Usa o Canada ecco come vederla

È iniziata nel Pacifico meridionale l’eclissi totale di Sole che oscurerà i cieli in Messico, Usa e Canada. I primi ad assistere all’oscuramento (parziale) del Sole sono stati gli abitanti di Mazatlan, in Messico. Poi l’evento procederà diagonalmente dal Texas al Maine, prima di uscire dal Canada orientale sulla Costa atlantica. Si può ammirare anche dall’Italia grazie a diverse dirette streaming che inizieranno a partire dalle ore 19 italiane. L’Istituto Nazionale di Astrofisica trasmette l’evento sui suoi canali Facebook e Youtube, e il Virtual Telescope Project, che ha in programma una diretta sul suo sito in compagnia di numerosi astrofotografi americani. L’eclissi di oggi è particolare perché per ammirare un evento simile dall’Italia dovremo aspettare fino al 2 agosto 2027. Ed è la totale più lunga tra quelle visibili dagli Stati Uniti fin dal 1806: per chi si trova nelle zone vicine al confine col Messico, potrà arrivare a ben 4 minuti e 26 secondi, poco meno di quella del 1806, durata 4 minuti e 55 secondi. Un’eclissi più lunga significa anche un’eclissi molto buia: la maggiore oscurità potrebbe rendere visibili non solo pianeti come Venere e Giove, ma anche la cometa 12P/Pons-Brooks.

(in copertina folla di curiosi alle Cascate del Niagara in attesa del momento Foto/EPA/SARAH YENESEL)

