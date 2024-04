Carabinieri morti nell’incidente a Campagna, positiva a droga e alcol la donna che guidava il Suv

La donna alla guida del Suv che a Campagna, nel Salernitano, ha travolto l’auto dei carabinieri uccidendo due militari è risultata positiva all’alcol e alla droga. Quest’ultimo test, nel quale sono emerse tracce di cocaina, dovrà essere ripetuto per avere una conferma definitiva. Secondo la ricostruzione degli investigatori, lo scorso sabato 6 aprile la 31enne era alla guida di un Suv insieme a un’altra passeggera di 18 anni sulla statale che collega il comune di Eboli a quello di Campagna quando si è schiantata a velocità sostenuta contro la gazzella dei carabinieri. Il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni sono morti nell’impatto. Sulla vettura c’era un terzo militare, il maresciallo Paolo Volpe, ancora ricoverato in ospedale. È ricoverata anche la 18enne che viaggiava sul Suv, così come il conducente di una terza vettura coinvolta nell’incidente. Il 75enne, residente a Campagna, si trova nell’ospedale di Battipaglia ed è in prognosi riservata.

