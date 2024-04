Processo Giulio Regeni, in aula parla il padre Claudio: «Con i nostri figli abbiamo viaggiato molto, interessati a nuove culture»

Continua il processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni. Oggi davanti ai giudici ha parlato il padre del ricercatore friulano, Claudio Regeni. Che ha offerto uno spaccato su quella che era la vita di suo figlio, un ragazzo dall’intelligenza vivace e la curiosità nei confronti del mondo. «Dai 4 ai 14 anni io ho vissuto in Australia. Anche con i nostri figli abbiamo molto viaggiato, interessati a capire nuove culture e a parlare diverse lingue. Giulio parlava bene inglese, arabo, spagnolo e tedesco e stava studiando francese», ha raccontato. Spiegando anche come il giovane fosse stato da sempre intraprendente: «È andato via da casa per gli Stati Uniti a 17 anni, a Montezuma, per frequentare un corso di studi che consentiva accesso a università di tutto il mondo. Dal 2007 al 2011 ha vissuto in Inghilterra, per poi trasferirsi al Cairo, in Egitto, l’ultimo anno. Andammo a trovarlo lì».

Il supporto della politica

Fuori dal Tribunale di Piazzale Clodio, questa mattina, c’era anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Presente per dimostrare la sua solidarietà ai genitori del ricercatore: «Ancora una volta siamo qui al fianco della famiglia Regeni. Questo è un processo importantissimo ed è una questione che riguarda la nostra Repubblica e non solo una singola famiglia. Non dobbiamo dimenticare che questo processo ha incontrato enormi ostacoli anche per i rapporti con l’Egitto», ha dichiarato. Anche Antonio Tajani, ospite di “Start”, su SkyTg24, ha voluto sottolineare l’impegno profuso per cercare la verità sul caso. «Sul caso Regeni non rinunciamo alla ricerca della verità. Speriamo di risolvere la vicenda. Stiamo operando con il governo egiziano attraverso la ‘moral suasion’. Con Zaki siamo riusciti a farlo tornare in Italia, speriamo di avere risultati positivi anche sulla vicenda Regeni», ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri.

Leggi anche: