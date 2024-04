Omicidio Cerciello Rega, il processo di appello bis. La pg della Corte d’Appello chiede 23 anni per Elder e Hjort

23 anni e 9 mesi di reclusione e 23 anni: queste le pene richieste dal pg della corte d’appello di Roma nei confronti, rispettivamente, di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjort, i due californiani accusati dell’omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso nel luglio 2019 nel quartiere romano di Prati. Oggi, 10 aprile, in un’aula gremita della Corte d’Assise d’Appello di Roma ha avuto luogo una nuova tappa della vicenda processuale legata al delitto. Erano presenti anche i due imputati, condannati in primo grado all’ergastolo. Ridotto in appello nel 2022 a 24 anni per Lee Elder Finnegan e 22 anni per e Gabriele Natale Hjort. Un’ulteriore svolta si era avuta dopo l’intervento della Cassazione, che aveva annullato con rinvio le pene comminate, disponendo un nuovo processo di secondo grado. E questo riporta a oggi, 10 aprile 2024, giorno in cui il procuratore generale ha pronunciato una requisitoria in cui ha ricostruito nel dettaglio la vicenda e formulato le sue richieste.

