Nuovo record mondiale per l’arrampicata: la francese Anouk Garnier scala la Tour Eiffel in 18 minuti – Il video

«Ma davvero ci sono riuscita?». Sono queste le prime parole pronunciate da Anouk Garnier, la scalatrice francese di 34 anni che oggi ha realizzato un nuovo record del mondo scalando con la corda la Tour Eiffel fino al secondo piano, a 110 metri d’altezza. Al termine dell’impresa, durata poco più di 18 minuti, Garnier è corsa ad abbracciare la madre, che la aspettava sotto la «dama di ferro». Già campionessa del mondo di corsa a ostacoli, la 34enne francese si è arrampicata in pochi minuti sul celebre monumento parigino, utilizzando soltanto la forza delle braccia e delle gambe e una corda liscia, con l’obiettivo di battere i precedenti record detenuti dal sudafricano Thomas Van Tonder (90 metri) e dalla danese Ida Mathilde Steensgaard (26 metri).

«È una cosa pazzesca… non riesco a credere a quello che ho appena fatto, è una cosa pazzesca – ha commentato Garnier -. Ho immaginato così tanto questo momento, ho lavorato così duramente per un anno che non riesco a credere che sia successo davvero». Grazie all’impresa di oggi, Garnier detiene ora il record mondiale femminile per la scalata più alta mai completata. A dirla tutta, la 34enne francese ha iniziato ad arrampicarsi con la corda solo nel 2022, alla ricerca di nuove sfide dopo aver vinto il campionato mondiale di corsa a ostacoli. A maggio, in vista delle Olimpiadi di Parigi di quest’estate, Garnier porterà la torcia olimpica a Marsiglia. Nel frattempo, forte di un record del mondo, la testa è già al futuro. «Sono in ottima forma e intendo mantenerla per i prossimi 10 anni», ha assicurato l’atleta francese.

