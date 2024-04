Flavia Vento e quelle serate con Totti: «Le parole scritte su DiPiù sono quasi tutte inventate. I miei legali stanno provvedendo»

«Cara Myrta Merlino la mia intervista sul settimanale Di più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie». Con un post su X Flavia Vento smentisce le sue dichiarazioni su Francesco Totti. Il settimanale Di Più ha riporta un’intervista della showgirl, ripresa da altri media, in cui confesserebbe due appuntamenti focosi con l’ex capitano della Roma. Il primo nel 2001, il secondo quattro anni più tardi a ridosso delle nozze tra il calciatore e Ilary Blasi, già ai tempi incinta del primo figlio Cristian. «Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Questo lo ha scritto anche Francesco nel suo libro, ma non ha raccontato il resto – avrebbe spiegato a DiPiù la Vento – . Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza». «Ero convinta che non sarebbe finita lì – ha ammesso la showgirl – che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Era troppo forte quello che avevamo vissuto. Almeno da parte mia. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni», avrebbe dichiarato. Parole che ora sembrano esser smentite. Citando la conduttrice Mediaset Myrta Merlino (che probabilmente ha parlato dell’intervista nel suo programma “Pomeriggio 5”) Vento smentisce le frasi dichiarate.

Cara myrta merlino la mia intervista sul settimanale Di più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie

— Flavia vento (@Flaviaventosole) April 11, 2024 In merito all’intervista pubblicata senza nessuna autorizzazione da parte mia sul

Settimane Di più dove alcune frasi non sono mai state pronunciate da parte mia agirò per vie legali. — Flavia vento (@Flaviaventosole) April 11, 2024

Leggi anche: