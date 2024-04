Nuance Audio, gli occhiali per sentire meglio: «Così eliminiamo lo stigma degli apparecchi acustici tradizionali» – Il video

L’ultima innovazione di EssilorLuxottica, celebrata al CES di Las Vegas come uno dei prodotti tecnologici più promettenti del settore, sarà disponibile dal 2025 anche in Italia

Più di quarant’anni fa, Luxottica è stata la prima azienda al mondo in grado di trasformare gli occhiali da semplice dispositivo medico a vero e proprio oggetto di stile. Oggi, l’azienda guidata da Francesco Milleri punta a compiere lo stesso salto di qualità in un altro campo, quello degli apparecchi acustici. La seconda tappa del viaggio di Open, in collaborazione con EssilorLuxottica, ha per oggetto Nuance Audio, gli «occhiali per sentire». A prima vista, si tratta di un normale paio di occhiali. La novità, invece, si trova dentro le due stanghette, che nascondono una tecnologia in grado di eliminare una volta per tutte lo stigma sociale degli apparecchi acustici. «Sono occhiali con i superpoteri, a noi piace descriverli così», spiega Stefano Genco, Responsabile Nuance Audio e della divisione Super Audio di EssilorLuxottica.

Come funzionano e per chi sono pensati

Gli occhiali con tecnologia acustica integrata Nuance Audio nascono prima di tutto da un’esigenza. Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono 1,25 miliardi le persone nel mondo che soffrono di disturbi uditivi di entità lieve o moderata. Ed è proprio a loro che si rivolge il nuovo prodotto di EssilorLuxottica. «Gli occhiali Nuance Audio possono essere la soluzione per chi, soprattutto a partire dai 50 anni, comincia a sentirsi a disagio nelle conversazioni in ambienti rumorosi. Tutte le persone che oggi rifiutano di adottare una soluzione tradizionale saranno ben disposte a sentire meglio indossando un semplice paio di occhiali», spiega Genco. Utilizzare i nuovi occhiali Nuance Audio sarà molto semplice: basterà guardare la persona con cui stiamo parlando per far sì che la voce dell’interlocutore sia amplificata nelle nostre orecchie. «Tutto questo – precisa il responsabile della divisione Super Audio – è possibile grazie a un sistema di microfoni disposti lungo la montatura e a due casse che si trovano verso il terminale dell’asta». Un meccanismo apparentemente semplice, ma che ha il suo punto di forza nell’invisibilità nascondendo una complessità tecnologica molto avanzata.

La presentazione a Las Vegas

Gli occhiali con tecnologia Nuance Audio sono stati svelati al pubblico lo scorso gennaio in occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, una delle più importanti vetrine internazionali dedicate all’innovazione. «È stato un successo incredibile e a tratti inaspettato», ricorda oggi Stefano Genco. Il nuovo prototipo di EssilorLuxottica ha ricevuto infatti centinaia di menzioni sui più importanti giornali di tutto il mondo, che in molti casi hanno descritto gli occhiali Nuance Audio come una delle innovazioni più promettenti tra quelle presentate al CES di Las Vegas.

Il lancio sul mercato

Gli Stati Uniti sono il primo Paese dove sarà possibile acquistare i nuovi occhiali con tecnologia integrata Nuance Audio. Dopodiché toccherà al mercato europeo, a cominciare proprio dall’Italia. «Sul mercato americano il prodotto, con diversi modelli e due colori, sarà disponibile nella seconda parte del 2024, in Italia nel 2025», assicura Genco. A partire da quel momento, i consumatori potranno recarsi in uno dei punti vendita del gruppo EssilorLuxottica, o presso i negozi di ottica e quelli di audiologia che desidereranno proporre il prodotto, per testare questa soluzione grazie alla possibilità di simulare direttamente in negozio alcune situazioni rumorose, come un aeroporto, una piazza o un ristorante affollato.

