Incidente sulla A1, chiusa l’Autostrada del Sole: tir a fuoco a sud di Arezzo

Un tir carico di carne si è ribaltato sulla A1, l’Autostrada del Sole, e ha preso fuoco quando l’autista era già riuscito a scendere dal mezzo e mettersi al riparo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 all’altezza di Arezzo, poco prima del casello in corsia sud, come riferisce il Corriere della Sera. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per permettere l’arrivo dei soccorritori: circa 11 – e in aumento – i chilometri di coda in direzione Firenze-Roma, mentre una fila minore si sta formando tra Monte San Savino ed Arezzo, in direzione di Milano. In carreggiata sud è bloccato al traffico il tratto fra le uscite di Valdarno e Arezzo, mentre nel capoluogo toscano non è consentito l’ingresso in autostrada verso nord, direzione Firenze. Il sito Autostrade per l’Italia suggerisce per chi sta affrontando un lungo viaggio in direzione nord l’uscita a Valdichiana, per poi imboccare il raccordo Bettolle-Siena e da lì l’Autopalio Siena-Firenze fino al casello di Impruneta. Tracciato inverso verso sud: uscita a Firenze-Impruneta e rientro a Valdichiana. Il traffico locale viene indirizzato verso la viabilità secondaria. È in atto la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

