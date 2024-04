L’azienda che regala tre settimane di ferie ai dipendenti: «Nulla è più prezioso del tempo»

La cooperativo Edileco in Valle d’Aosta è un’azienda dell’edilizia ecocompatibile. E siccome il 2023 è andato molto bene, il suo consiglio di amministrazione ha voluto premiare soci, dipendenti e collaboratori. Regalando altre tre settimane di ferie extra a febbraio, che si sono sommate ai 7 giorni di chiusura aziendale già previsti. Portando la pausa dal lavoro a un mese tondo tondo. L’azienda di Nus ha speso un milione di euro. Ma il fondatore Davide Trapani dice oggi a La Stampa: «Non c’è nulla di più prezioso del nostro tempo».

Fatturato quintuplicato

La decisione è arrivata pochi giorni prima di Natale. Lasciando i dipendenti felici: «In 30 anni di esperienza non mi era mai successo, all’inizio io come gli altri sono rimasta perplessa. C’è voluto un attimo per metabolizzare l’informazione e capire come usarlo, questo tempo». L’Edileco ha potuto permetterselo perché «negli ultimi anni siamo cresciuti molto in fretta quintuplicando il fatturato tra il 2020 e il 2023 (passato da 6 a 35 milioni di euro, ndr)». E, ricorda ancora Trapani, «abbiamo una lunga storia di welfare aziendale. Questa non è la prima iniziativa che mettiamo in campo: due anni fa abbiamo portato tutti a Tenerife per una 24 ore di corsa. I soldi hanno un valore relativo, teniamo molto ai nostri dipendenti».

Strutturale?

Il tutto serve anche ad attrarre lavoratori: «Molte attività si lamentano di non trovare manodopera, noi vogliamo anche dimostrare che vale la pena lavorare per noi, è un fattore di attrattività. Da inizio anno abbiamo già assunto decine di persone». E potrebbero diventare strutturali: «Chissà. Di certo ci inventeremo qualcosa di altrettanto forte».

