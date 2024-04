Javier Milei ha lasciato la sua compagna (con un tweet): «Troppo lavoro, restiamo amici»

È durata il tempo di una campagna elettorale e qualche mese di presidenza la storia d’amore tra Javier Milei e la sua compagna Fátima Florez. Il presidente argentino ha annunciato sui propri social la fine della love story con l’attrice, famosa per le sue imitazioni dei politici. «Abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione», scrive Milei su X nel bel mezzo del suo tour negli Stati Uniti. Il motivo? I troppi impegni di lavoro, che impediscono ai due di convivere e portare avanti la propria storia d’amore. Da qui, dunque, la decisione di restare amici, «dato quello che proviamo l’uno per l’altro e quanto ci amiamo, ci rispettiamo e ci ammiriamo a vicenda». Stando a quanto scritto sui social, il presidente argentino non è l’unico della coppia a non riuscire a trovare abbastanza tempo da dedicare al proprio partner. Anche Fátima, «come risultato dello straordinario successo professionale che sta vivendo», ha ricevuto «numerose offerte di lavoro sia negli Stati Uniti che in Europa».

Lo scontro con Karina

La relazione tra lo spettinato presidente argentino e la sua (ormai ex) compagna è iniziata nell’agosto del 2023, in piena campagna elettorale, al punto che in molti hanno pensato che si trattasse di una semplice operazione di marketing politico. Prima che la sua relazione con Milei diventasse di dominio pubblico, Fátima Florez aveva raggiunto il successo grazie alle sue imitazioni di Cristina Kirchner, leader peronista e rivale politica del suo futuro compagno. Una volta che la loro storia d’amore è stata rivelata agli argentini, Fátima è diventata una presenza fissa della campagna elettorale di Milei. Persino troppo per Karina, sorella e potentissimo braccio destro del presidente argentino. Secondo i media di Buenos Aires, Karina ha sempre mal sopportato il protagonismo della nuova compagna di suo fratello.

L’incontro con Musk

La notizia della separazione tra Milei e Florez è arrivata nel bel mezzo del viaggio del presidente argentino negli Stati Uniti, dove ha ricevuto il riconoscimento di un’organizzazione ebraica ultra-ortodossa di Miami. Ieri il politico ultraliberista è riuscito anche a incontrare uno dei suoi idoli personali, il miliardario Elon Musk. «Per un futuro entusiasmante e stimolante», ha scritto il fondatore di Tesla e SpaceX sui social postando una foto del loro incontro. Un tweet a cui Milei ha sùbito risposto con il suo motto: «Viva la libertad, carajo!».

In copertina: Il presidente argentino Javier Milei durante un evento a Miami, in Florida (EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

