Padenghe sul Garda (Brescia), travolge e uccide un 35enne sul motorino: positivo all’alcol test

Un automobilista di 28 anni, positivo all’alcol test, è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale per l’incidente avvenuto nella serata di venerdì 13 aprile a Padenghe sul Garda, nel Bresciano. La sua auto, mentre percorreva la provinciale 572, avrebbe travolto frontalmente il motorino su cui viaggiava in senso opposto Stefano Piergallini, residente a Salò. Il 35enne è stato sbalzato dal mezzo ed è morto in seguito alle ferite riportate. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma è deceduto prima di raggiungere l’ospedale. La precisa dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, per stabilire le responsabilità di entrambi. L’automobilista è intanto risultato positivo all’alcol test, e il pm di turno ha disposto l’arresto ai domiciliari e chiederà la convalida del provvedimento al gip.

