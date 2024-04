Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: scosse avvertite anche in città

Paura nel Napoletano per lo sciame sismico in corso nell’area del bradisismo dei Campi Flgrei, ma che ha toccato anche alcuni quartieri della città. Le scosse di terremoto più forti sono state due, entrambe intorno alle 9.45 di domenica 14 aprile, e hanno fatto tremare la terra dalla zona flegrea ai quartieri napoletani di Chiaia e zona ospedaliera, oltre a quelli della periferia occidentale, come Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e Pianura. Secondo una stima non ancora ratificata da Ingv, la scossa. più forte è stata di magnitudo 3.8, mentre l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto ha registrato più di 30 movimenti in un ristretto arco di tempo, tre dei quali più intensi degli altri. L’ultimo evento simile, con la scossa più forte di magnitudo 3.2, era stato segnalato il 4 aprile mattina.

