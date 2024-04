Terremoto, sciame sismico ai Campi Flegrei: in mattinata scossa di magnitudo 3.2

Dalle ore 7.14 di stamattina 4 aprile è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che l’evento maggiore registrato è stato di magnitudo 3.2. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. L’ultima scossa si era registrata il 3 marzo scorso. Negli scorsi mesi la Commissione Grandi Rischi aveva lanciato l’allarme sul magma risalito e su un’esplosione che potrebbe sfuggire al monitoraggio. Anche l’Ingv aveva fatto sapere che l’eruzione non si può escludere. Il governo intanto ha definito l’area rossa per il bradisismo. Esiste un piano per l’allerta arancione che prevede sgomberi e trasferimenti dalle carceri e dagli ospedali.

Leggi anche: