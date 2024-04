Milano, follia in ospedale: aggredisce la compagna, poi accoltella tre uomini intervenuti per difenderla

Attimi di paura questo pomeriggio all’Istituto Clinico Città Studi di Milano. Un giovane di 22 anni ha aggredito la sua compagna, quindi ha colpito con un coltello diverse persone accorse per difendere la donna. Tre persone sono rimaste ferite, a quanto sembra in modo non grave, mentre l’aggressore è stato fermato dai carabinieri. L’agguato ha avuto luogo attorno alle 17 di oggi nell’ospedale milanese. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera il 22enne, incensurato, si è presentato nella clinica di via Jommelli dove la sua compagna aveva appuntamento per un colloquio di lavoro. Quando la donna è uscita dall’ambulatorio, il giovane le si è lanciato addosso. A quel punto almeno due persone sono intervenute per difendere la donna e bloccare l’uomo che «dava in escandescenze»: un dipendente dell’impresa di pulizie dell’ospedale e un infermiere. L’aggressore si è rivolto contro di loro estraendo un coltello a serramanico, e li ha colpiti entrambi: il primo rimasto ferito al fianco e alla coscia sinistra, il secondo al polpaccio destro. Anche un paziente 70enne, intervenuto per tentare di sedare la lite, è stato ferito in modo lieve. A quel punto l’aggressore si è dato però alla fuga. Poco dopo è stato bloccato però per strada dai carabinieri. Ora si trova in caserma, in attesa siano formulate le accuse a suo carico. Le tre persone rimaste ferite sono state invece portate al pronto soccorso della stessa struttura sanitaria: nessuno di loro è in condizioni gravi.

Immagine di copertina: Istituto Clinica Città Studi / Sito ufficiale

