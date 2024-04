Palermo, due uomini di 41 e 44 anni arrestati per violenza sessuale contro una turista canadese

I carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato due palermitani, di 41 e 44 anni, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista canadese a novembre del 2023. L’indagine è stata coordinata dalla Procura del capoluogo con i militari appartenenti alla Rete Antiviolenza del Comando Provinciale. La cittadina canadese sarebbe stata fatta ubriacare dai due indagati che, seguendola al B&B dove alloggiava, l’hanno violentata ripetutamente. La straniera ha ripreso coscienza solo la mattina successiva alla violenza e si è accorta che le erano stati sottratti dei soldi. I militari dell’Arma sono stati contattati dai medici del Policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna, al tempo ricoverato in ospedale. L’uomo stesso, avendo avuto notizia della violenza subita dalla sua fidanzata, ha avvisato i sanitari, facendo partire la catena di accertamenti. Raggiunta in albergo dai carabinieri la vittima è stata trovata in stato di choc.

«Lui si era offerto di aiutarmi, non parlavo bene l’italiano»

La donna canadese ha incontrato il suo violentatore in ospedale, dove era andata a trovare il fidanzato ricoverato. In difficoltà perché non conosceva l’italiano e perché era a Palermo per la prima volta ha chiesto all’uomo, un inserviente, una serie di informazioni. Lui l’ha aiutata e poi si è offerto di andarla a prendere in albergo per passare insieme la serata. Lei si è fidata. I due, dopo aver cenato, hanno raggiunto un amico dell’uomo. «Ero felice e mi stavo divertendo quindi non mi sono resa conto del tempo che passava. Lui era gentilissimo», ha raccontato la vittima ai carabinieri. Poi l’approccio che la donna ha tentato di respingere. «Non ricordo nulla da quel momento in poi», ha dichiarato. La vittima, che aveva i dati del profilo Instagram dell’uomo, ha indicato chi fosse agli investigatori. Al complice i carabinieri sono arrivati mettendo sotto controllo il cellulare dell’inserviente e grazie alle analisi dei tabulati telefonici che hanno accertato la presenza dei due nel B&B la notte della violenza.

(in copertina un’immagine realizzata per simboleggiare le donne vittime di violenza, gennaio 2024. ANSA / EMILIO VITELLI)

Leggi anche: