Zendaya: «Sinner? È stato bellissimo vederlo di persona»

L’attrice Zendaya, ospite a Che tempo che fa, ha detto la sua sul campione Jannik Sinner. «È stato bellissimo vederlo di persona», ha commentato da Fazio la star di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino. L’attrice statunitense ha seguito la semifinale dei Masters 1000 di Montecarlo dove l’azzurro è stato battuto da Tsitsipas. «Però io sono così incapace con il tennis che per me sono tutti fantastici. Non ho la possibilità di dare un giudizio», ha aggiunto Zendaya, ammettendo che non è un’esperta del tennis.

Leggi anche: