Omicidio Willy, il matrimonio di Mario Pincarelli con Laura Roffo: «Sono innamorata, credo alla sua innocenza»

Mario Pincarelli si sposa. Condannato a 21 anni di carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – la sua versione è di avergli dato solo uno schiaffo – oggi 16 aprile nel carcere di Civitavecchia convolerà a nozze con Laura Roffo. Originaria di Bracciano e di professione commessa, ha 28 anni. E sul matrimonio dice che «è una questione mia e di Mario». La loro storia d’amore comincia quando Laura vede l’operaio edile durante le udienze del processo. Allora gli scrive mentre è in carcere. Lui risponde. «Non cerco notorietà, sono innamorata. Credo nell’innocenza di Mario e lo aspetterò», fa sapere lei. Si sposeranno con rito civile. Con pochi invitati e non sono ammesse le fotografie, anche se è probabile che ci sarà qualche eccezione. Con il matrimonio i due potranno incontrarsi nei colloqui in carcere una volta a settimana. Lui potrà godere di permessi premio e della semilibertà non prima di una decina d’anni.

