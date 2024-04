Questo video non dimostra che Putin abbia ignorato Netanyahu

Il video risale al Forum per l’Olocausto di Gerusalemme nel 2020, ma sono altre le immagini che danno un’idea corretta di come si sono comportati i due leader

Numerosi utenti stanno condividendo un video virale del presidente della Russia Vladimir Putin che, in una sala gremita di leader e politici, passa vicino al primo ministro israeliano Benjamin Netamyahu. Quest’ultimo pare aspettarsi una stretta di mano che però non arriva, mentre lo Putin si dirige verso un’altra persona salutandola calorosamente. Il video viene usato per nobilitare l’immagine del leader russo, che secondo chi lo condivide avrebbe negato il saluto per via del massacro che il leader di Tel Aviv sta portando avanti in Palestina. Tuttavia, come si può constatare in immagini più complete dell’evento, Putin non ha ignorato Netanyahu.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che Putin abbia ignorato e negato il saluto a Netanyahu allo scopo di far apparire il leder del Cremlino in una luce migliore per via del presunto supporto al popolo Palestinese.

Il video risale al Forum sull’Olocausto di Gerusalemme del 23 gennaio 2020.

Nel corso dell’evento, Putin non ha ignorato Netanyahu.

I due hanno anche celebrato assieme il ricordo delle vittime dell’assedio di Stalingrado.

In un video si abbracciano e si salutano.

Quindi, Putin non ha ignorato Netanyahu.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Putin [cuoricino + bandiera della Russia] Alcune persone sono diverse ~ Putin ha ignorato la stretta di mano al criminale Netanyahu. Un assassino sionista che DEVE essere rimosso e processato

L’elogio a Putin

Il post punta a generare ammirazione nei confronti di Putin. Da come il contenuto viene contestualizzato sembra che lo zar abbia negato il saluto al primo ministro israeliano per via del massacro che il leader di Tel Aviv continua imperterrito a portare avanti in Palestina, nonostante le pressioni della comunità internazionale affinché si giunga a un cessate il fuoco. Tuttavia, il video è stato girato al World Holocaust Forum di Gerusalemme il 23 gennaio 2020, prima della riacutizzazione del conflitto tra Israele e i palestinesi del 7 ottobre del 2023.

Putin non ha ignorato Netanyahu

Inoltre, nel corso dell’evento Putin non ha ignorato Netanyahu. Sebbene sembri effettivamente che il premier israeliano si aspetti un saluto da parte di Putin – che però non arriva – nel corso della cerimonia, il leader del Cremlino non ha ignorato Netanyahu. Lo si può constatare vedendo che i due si sono calorosamente abbracciati, immortalati dopo 7′ 47” di questo video, registrazione della diretta del discorso di Putin all’evento. Non mancano nemmeno numerose immagini dei due leader assieme al Forum, come si può vedere sul sito dell’agenzia stampa Reuters.

Conclusioni

Si sostiene che Putin abbia ignorato e negato il saluto a Netanyahu allo scopo di far apparire il leder del Cremlino in una luce migliore per via del presunto supporto al popolo Palestinese. Il video risale al Forum sull’Olocausto di Gerusalemme del 23 gennaio 2020. Nel corso dell’evento, Putin non ha ignorato Netanyahu. I due hanno anche celebrato assieme il ricordo delle vittime dell’assedio di Stalingrado. In un video si abbracciano e si salutano. Quindi, Putin non ha ignorato Netanyahu.

