Fiorello sgancia la bomba: «Nove tratta per le news di La7. Me lo dice una gola profonda» – Il video

Una bomba che sembra uno scherzo o uno scherzo che somiglia a una bomba? Nella puntata di Viva Rai2! di oggi 17 aprile Fiorello dice che Discovery sta trattando con Cairo per acquisire il settore news di La7, diretto da Enrico Mentana. Prima il conduttore parla di una trattativa tra Giovanni Floris per andare a Nove, riprendendo un articolo del Corriere della Sera. Poi annuncia: «La Warner – e lo dico perché so le cose – sta trattando per acquistare il polo giornalistico di La7. Se tu vedi Mentana c’è già il cartellino: scontato del 20%. E così con tutta l’informazione si fanno il Terzo polo». Poi chiude sibillino: «Si chiama gola profonda, c’è qualcuno che parla…».

