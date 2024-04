Rose Villain alle prese con un altro furto di moto, l’appello ai fan: «Chi la trova biglietti gratis»

Ancora guai con le moto per Rose Villain, che sui social lancia un appello ai suoi fan perché la aiutino a ritrovare la moto di suo cugino. Appena il mese scorso, la rapper si era rivolta ai suoi follower dopo che le era stata rubata la moto in zona Navigli a Milano. In sole 24 ore, tra una segnalazione e l’altra, il caso si era risolto per la gioia di Rosa Luini che aveva promesso a un fan in particolare una fornitura di biglietti per i suoi concerti. Il metodo ormai è consolidato, perciò Rose Villan ci riprova: «Miei piccoli detective del cuore!!! – scrive il 16 aprile nelle storie su Instagram – Stavolta hanno rubato la moto a mio cugino Teo Luini, un’ora fa davanti al Politecnico di Milano». L’artista indica anche il modello, una Husqvarna 701, con tanto di targa «FD13347», così che non manchino elementi per l’indagine casalinga. «Mi sembra evidente che a noi Luini convenga andare a piedi – scherza poi Rose Villain – ma se vi capitasse di vederla in giro scrivetegli please». E quindi arriva anche qui la posta in palio per chi riuscisse ancora una volta a risolvere il caso: «Ovviamente biglietti per i miei live a chi la trova».

INSTAGRAM | L’appello di Rose Villain dopo il furto della moto di suo cugino

