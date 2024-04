La scrittrice Sophie Kinsella: «Ho un cancro al cervello, sono molto stanca e la mia memoria peggiora»

«A fine 2022 mi è stato diagnosticato un glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. Non l’ho condiviso prima perché volevo essere sicura che i miei figli potessero sentire ed elaborare la notizia in privato e adattarsi alla nostra “nuova normalità». Si affida ai social network Sophie Kinsella, nome d’arte di Madeleine Sophie Wickham, autrice britannica della popolare saga I Love Shopping e di un’altra ventina di romanzi, per annunciare la malattia e le cure alle quali si sta sottoponendo. «Sono stata curata dall’eccellente équipe dello University College Hospital di Londra e sono stata operata con successo e sottoposta a radioterapia e chemioterapia, tuttora in corso», ha scritto sui social, «al momento la situazione è stabile e mi sento in generale molto bene, anche se sono molto stanca e la mia memoria è ancora peggiore di prima». Oltre a ringraziare la famiglia e il personale sanitario che si è presa cura di lei, la scrittrice ha ringraziato i lettori per il successo del suo ultimo libro The Burnout e ha rivolto poi un pensiero a chi come lei sta affrontando una malattia. «A tutti coloro che soffrono di cancro, in qualsiasi forma, mando il mio affetto e i miei auguri, così come a coloro che li sostengono», le parole di Kinsella, «può far sentire molto soli e spaventare ricevere una diagnosi così dura, e il sostegno e l’assistenza di coloro che vi circondano significano più di quanto le parole possano dire».

Leggi anche: