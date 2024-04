Chiara Nasti querelata dalla cassiera del supermercato: «Ora i clienti mi insultano». Lo sfogo dell’influencer per aver fatto la fila incinta

Arriva una querela per l’influencer Chiara Nasti dopo lo sfogo sui suoi social dello scorso marzo, quando si era lamentata che i clienti di un supermercato non le facevano saltare la fila alla cassa con priorità per donne incinte e disabili: «Una roba folle, uno schifo», aveva detto la moglie dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni mentre mostrava nel filmato i clienti che non la facevano passare, compresa la cassiera del supermercato romano. E proprio la cassiera ha deciso di rivolgersi al suo avvocato, Mario Pinelli, per querelare Nasti per diffamazione alla Polizia postale.

Dopo la pubblicazione del video di Nasti, la cassiera racconta di essere stata rimproverata duramente da alcuni clienti. In più è stata anche richiamata dalla direzione del supermercato. Nelle immagini diffuse sui social e riprese da alcuni siti, poi, la cassiere è ben riconoscibile. «È incredibile quanto non ci sia più solidarietà ed empatia da parte delle persone» aveva detto Nasti, prendendo di mira anche la cassiera, ben riconoscibile nella foto diffusa sui social. La donna però dice di non essersi accorta che l’influencer incinta non aveva avuto la precedenza da parte degli altri clienti, perché impegnata alla cassa. Da quel momento però la donna si è sentita danneggiata, con gli attacchi dei clienti e dei fan dell’influencer. E così ha deciso di passare alle vie legali.

Leggi anche: