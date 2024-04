Isola dei famosi, dopo il discorso di Vladimir Luxuria Benigno torna su Instagram: «Hanno tutto in mano il mio avvocato e il mio agente»

L’attore Francesco Benigno, dopo la cacciata dall’Isola dei famosi, non molla. L’ex concorrente del reality torna a parlare su Instagram. Nella puntata andata in onda ieri, dopo la decisione di Banijay e Mediaset, la conduttrice Vladimir Luxuria aveva ribadito che l’esclusione di Benigno è legata «ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire». Lui torna sui social, per ringraziare tutti del sostegno ricevuto. «Il mio avvocato mi ha permesso di fare questo video per tranquillizzare tutti voi, che siete dalla mia parte. Lo faccio anche perché ci sono notizie che circolano in rete sulla mia morte. Faccio questi minuti di video per ringraziare la mia famiglia, il mio amore Valentina, nostro figlio, i miei altri due figli Manuel e Giuseppe che mi hanno sostenuto attraverso le mie pagine social, i miei nipotini, parenti e amici», ha dichiarato Benigno. Una «marea di gente» spiega l’attore che avrebbe voluto un suo rientro all’Isola. «Non posso dire niente in merito ha tutto in mano il mio legale Enrico Sanseverino che con il mio agente Mario Squillante sta seguendo la vicenda». Domattina l’attore rientrerà in Italia. «So che avete intasato le pagine con sostegno, affetto e verità. Che Dio vi benedica tutti. Per il resto al momento non posso aggiungere altro. Grazie, grazie veramente a tutti gli italiani», ha concluso Benigno.

Leggi anche: