L’attore Benigno via all’Isola dei famosi, Luxuria: «Ho visto le immagini, lui dovrebbe ringraziarci se non le mostriamo» – Il video

Mediaset decide di non mostrare «l’episodio» che ha determinato l’esclusione dal reality dell’attore «per non dare visibilità a condotte intollerabili»

Nessun passo indietro da parte della produzione dell’Isola dei famosi sull’esclusione dell’attore Francesco Benigno. Su quel che è successo e che ha provocato la cacciata del concorrente dal reality resta ancora il massimo riserbo. Nella puntata andata in onda dopo la decisione di Banijay e Mediaset, la conduttrice Vladimir Luxuria ha ribadito che l’esclusione di Benigno è legata «ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire». Luxuria ha spiegato che «un episodio in particolare ha comportato il suo allentamento». Si sarebbe scattato di un «episodio non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa».

Chi però sperava che venisse raccolta la provocazione di Benigno, che invitava la produzione a mostrare le immagini dell’episodio contestato, è rimasto deluso. Luxuria ha chiarito che non sarebbero state trasmesse quelle immagini per «non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile». E mentre il pubblico in studio applaude, Luxuria decide di aggiungere un suo commento al comunicato concordato con la produzione: «Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere ma non si può trascendere. E penso che il fatto che non mostriamo queste scene sia un segnale di rispetto per voi da casa. Ma che anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate».

Leggi anche: