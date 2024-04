Pisicchio tira fuori i messaggi con Emiliano il giorno dell’arresto: «Mi disse: “C’è un’indagine su di te, dimettiti o ti caccio”»

Al vaglio della procura di Bari c’è anche un messaggio inviato da Michele Emiliano ad Alfonsino Pisicchio, ex assessore all’Urbanistica ed ex commissario straordinario dell’Arti dal 10 aprile agli arresti domiciliari insieme al fratello Enzo e ad altre persone, nel quale lo avvisava delle indagini in corso. Lo ha riferito nell’interrogatorio di garanzia lo stesso Pisicchio, nominato dal governatore della Regione Puglia a dicembre del 2023. I reati contestati all’ex assessore della giunta Emiliano sono, tra l’altro, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex assessore ha letto una conversazione di Whatsapp con il presidente della regione Puglia. Uno scambio di sms – ha detto l’ex assessore, citato da La Gazzetta del Mezzogiorno – che lo aveva colpito e sconvolto a tal punto da fotografare la conversazione, girarla ai più stretti familiari, e parlarne immediatamente al telefono con la moglie. Emiliano avrebbe rivelato che secondo «fonti romane» Pisicchio era oggetto di una indagine. Non solo: il governatore della Regione Puglia sarebbe stato inoltre al corrente della «attualizzazione delle esigenze cautelari riportate in una informativa del Nucleo di polizia economico-finanziario della Guardia di finanza di Bari», si legge sul quotidiano pugliese. Data la situazione, Emiliano avrebbe chiesto a Pisicchio di dimettersi, viceversa avrebbe autonomamente proceduto a revocargli il mandato di commissario straordinario dell’Arti. In serata, infine, sono scattate le manette per Pisicchio.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI

Leggi anche: